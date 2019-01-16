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Меркель: ЄС чекає від Мей пропозицій щодо Brexit

Новини » Політика    16.01.2019 - 13:23
Меркель: ЄС чекає від Мей пропозицій щодо Brexit
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Меркель заявила, що ЄС хоче мінімізувати збиток від Brexit

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що для мінімізації збитку від Brexit Європейським союзом, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повинна надати новий план щодо виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ми хочемо мінімізувати збиток від Brexit, який буде в будь-якому випадку. Саме тому ми будемо намагатися продовжувати працювати над впорядкованим виходом", - сказала Меркель.

"У нас ще є час для переговорів, але ми чекаємо того, що запропонує британський прем'єр", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. Лейбористській партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

РБК-Україна писало, що 15 січня палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.

Пізніше опозиція в британському парламенті заявила, що ініціює голосування за недовіру уряду Мей. У той же час вона підкреслила, що не збирається йти у відставку.

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Новини України ЕвросоюзВеликобританияАнгела МеркельТереза МэйBrexit
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