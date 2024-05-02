В Одесі показали наслідки ракетного удару росіян. Кількість постраждалих збільшилася

"Чергова російська атака балістикою по Одесі. Зруйнована цивільна інфраструктура, рятувальники борються із масштабною пожежею", - йдеться в заяві мера.

Як розповіли в ОВА, в Одесі збільшилася кількість постраждалих через ракетний удар до 14 людей. Перед тим було відомо про 13 постраждалих.

Так, каже керівник адміністрації, одного чоловіка було госпіталізовано у стані середньому ступеню важкості в лікарню.

"Всім іншим допомога надана на місці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення", - заявив Кіпер.

Наслідки ракетного удару по Одесі ввечері 1 травня (фото: t.me/odeskaODA)

Через російський обстріл в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти, передали в ОВА

"Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна", - додав Кіпер.

"Наші структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей", - розповів Труханов.

Обстріл Одеси 1 травня

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 1 травня під час повітряної тривоги через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння в Одесі прогриміли вибухи.

В Одеській обласній військовій адміністрації пізніше розповіли, що в результаті російського ракетного удару в місті постраждали 13 людей, також спалахнула сильна пожежа.

Також стало відомо, що в Одесі під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення "Нової пошти". З'явилося відео про пожежу на місці "прильоту" по об'єктах НП.