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В Одессе показали последствия ракетного удара россиян. Количество пострадавших увеличилось

Фото: в Одесской мэрии рассказали о последствиях вражеских ракетных обстрелов (t.me/odeskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате вражеских ракетных обстрелов, совершенных российскими захватчиками вечером 1 мая, в городе была разрушена гражданская инфраструктура. В мэрии показали видео о последствиях удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесского городского головы Геннадия Труханова и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Очередная российская атака баллистикой по Одессе. Разрушена гражданская инфраструктура, спасатели борются с масштабным пожаром", - говорится в заявлении мэра.

Как рассказали в ОВА, в Одессе увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара до 14 человек. Перед этим было известно о 13 пострадавших.

Так, говорит руководитель администрации, один мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу.

"Всем остальным помощь предоставлена на месте. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения", - заявил Кипер.

 

Последствия ракетного удара по Одессе вечером 1 мая (фото: t.me/odeskaODA)

Из-за российских обстрелов в городе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты, передали в ОВА.

"Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна", - добавил Кипер.

"Наши структуры проводят обследование находящихся рядом жилых домов на наличие выбитых окон и дверей", - рассказал Труханов.

Обстрел Одессы 1 мая

Ранее сообщалось, что поздно вечером 1 мая во время воздушной тревоги из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистического вооружения в Одессе прогремели взрывы.

В Одесской областной военной администрации позже рассказали, что в результате российского ракетного удара в городе пострадали 13 человек, также вспыхнул сильный пожар.

Также стало известно, что в Одессе под российский ракетный удар попали сортировочное депо и отделение "Новой почты". Появилось видео о пожаре на месте "прилета" по объектам НП.

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