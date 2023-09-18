У мережі з'явилися фото пошкодженого російського "Ростова" після атаки на Севастополь

Через атаку на Севастополь 13 вересня російський корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oryx .

На кадрах, ймовірно, видно пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону" після атаки 13 вересня.

Атака на Севастополь

Вночі 13 вересня у Севастополі пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Через удар було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

У ГУР підтвердили завдання ударів по російських військово-морських цілях та портовій інфраструктурі в Севастополі, але офіційно не повідомили, яким чином.

Проте Sky News з посиланням на українські та західні джерела повідомило, що удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow. Через кілька днів командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

Пізніше у Силах спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь, а речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські плавзасоби перетворились на деталі.

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