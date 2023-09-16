ua en ru
Сб, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мінськ" й "Ростов" перетворились на деталі: Гуменюк оцінила наслідки удару по Севастополю

Субота 16 вересня 2023 09:11
UA EN RU
"Мінськ" й "Ростов" перетворились на деталі: Гуменюк оцінила наслідки удару по Севастополю Фото: підводний човен "Ростов-на-Дону (mil.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару по Севастополю, 13 вересня, корабель "Мінськ" й підводний човен "Ростов-на-Дону" перетворились на деталі. Ймовірно терористи вже не зможуть використати їх в якості учасників Чорноморського флоту.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Як відзначила Гуменюк, корабель та підводний човен зазнали суттєвих уражень й навряд чи можуть розраховувати на швидке відновлення. Водночас окремі фахівці стверджують про недоцільність їх ремонту.

"Тим більше що потужності, де ремонтувалися ці дві одиниці, дуже суттєво постраждали, і більше такої можливості поблизу немає. Потрібна складна логістична операція - і чи буде вона вартувати того, що буде на виході - навряд чи", - розповіла Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони, розвідка продовжую роботу по глибоких тилах.

"Та ділянка, яка полягає за нашою зоною відповідальності - від лівого берега вглиб материкової частини і сам півострів - це дуже потужне розгортання ворога з його базами та логістикою. Роботи буде багато. Але далекобійна зброя - це те, що нам допоможе", - додала речниця ОК "Південь".

Нічна атака на Севастополь

13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони країни-терориста Росії проскиглило про нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Через деякий час стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дону".

Сьогодні Сил спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Севастопіль Війна в Україні
NEWS
Суд арештував нардепа Шуфрича
Суд арештував нардепа Шуфрича
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна