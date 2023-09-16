"Мінськ" й "Ростов" перетворились на деталі: Гуменюк оцінила наслідки удару по Севастополю

Внаслідок удару по Севастополю, 13 вересня, корабель "Мінськ" й підводний човен "Ростов-на-Дону" перетворились на деталі. Ймовірно терористи вже не зможуть використати їх в якості учасників Чорноморського флоту .

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Як відзначила Гуменюк, корабель та підводний човен зазнали суттєвих уражень й навряд чи можуть розраховувати на швидке відновлення. Водночас окремі фахівці стверджують про недоцільність їх ремонту.

" Тим більше що потужності, де ремонтувалися ці дві одиниці, дуже суттєво постраждали, і більше такої можливості поблизу немає. Потрібна складна логістична операція - і чи буде вона вартувати того, що буде на виході - навряд чи", - розповіла Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони, розвідка продовжую роботу по глибоких тилах.

"Та ділянка, яка полягає за нашою зоною відповідальності - від лівого берега вглиб материкової частини і сам півострів - це дуже потужне розгортання ворога з його базами та логістикою. Роботи буде багато. Але далекобійна зброя - це те, що нам допоможе", - додала речниця ОК "Південь".

Нічна атака на Севастополь

13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони країни-терориста Росії проскиглило про нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Через деякий час стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дону".

Сьогодні Сил спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ.