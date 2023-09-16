Сили спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ

Бійці Сил спецоперацій допомогли здійснити атаку на окупований Севастополь, де були знищені два російські кораблі. Захисники розкрили деталі операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

ССО зазначили, що отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону". Вони базувалися на судноремонтному заводі у Севастополі.

Для ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню залучили операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і завдяки підводним засобам дісталася до берега.

Просунувшись до зазначеного місця, воїни за допомогою засобів розвідки ідентифікували ціль та навели вогонь, а пізніше скоригували його і підтвердили знищення цілей.

"Зазначений матеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них", - кажуть в Силах спецоперацій.

Атака на Севастополь

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація та натякнув на ракети Storm Shadow та Scalp. Британське видання Sky News також заявляє, що ЗСУ ударили по Севастополю далекобійними ракетами британського виробництва.

Більше про історичний удар та як Україні вдалося підбити підводний човен РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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