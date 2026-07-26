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У мережі з’явилися фейкові повідомлення від імені Драпатого: Генштаб зробив заяву

15:23 26.07.2026 Нд
2 хв
Заява Драпатого про аудит у ЗСУ виявилася фейковою
aimg Тетяна Степанова
Фото: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (Getty Images)

У неділю, 26 липня, у мережі зявилося повідомленні від імені головнокомандувача ЗСУ Михала Драпатого про нібито початок аудиту в Збройних силах. Це виявилося фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні у ЗМІ та Telegram-каналах почали поширювати новину з посиланням на пост Драпатого у соцмережі Х.

У заяві йшлося про те, що Драпатий нібито розпочав аудит у ЗСУ, щоб "чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині".

"Недоторканних" не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання - відповідальність нестимуть усі", - йшлося у повідомленні від імені головкома ЗСУ.

Однак виявилося, що цей акаунт є фейковим. У списку офіційних акаунтів Драпатого у соцмережах його немає.

Що кажуть у Генштабі

Генштаб ЗСУ спростував фейкову інформацію, яку поширили ЗМІ, та опублікував справжні акаунти головкома у Facebook, X та Viber.

"Просимо користуватися виключно перевіреними джерелами інформації", - наголосили у командуванні.

Драпатий - новий головком ЗСУ

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, змінивши на цій посаді Олександра Сирського.

Того ж дня Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду.

Президент одразу ж поставив перед новим головкомом низку завдань.

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Михайло ДрапатийЗбройні сили України