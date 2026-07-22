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"Без гучних обіцянок": Драпатий розкрив завдання, які отримав від Зеленського

13:46 22.07.2026 Ср
1 хв
Чим в першу чергу займеться новий головком ЗСУ?
aimg Тетяна Степанова
"Без гучних обіцянок": Драпатий розкрив завдання, які отримав від Зеленського Фото: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим низку завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Драпатого.

"Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти", - зазначив Драпатий.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що президент поставив перед ним чіткі завдання:

  • продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах;
  • планувати нові операції в тилу противника;
  • розвивати військо та технології в ньому;
  • нарощувати спроможності ЗСУ.

Драпатий - новий головком ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 21 липня, президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

За інформацією джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали 11 кандидатів. Найбільш імовірним вважався Михайло Драпатий, який раніше очолював Об'єднані сили ЗСУ.

Раніше ми розповідали про бойовий шлях нового головнокомандувача. За плечима Драптого - прорив із "Ізваринського котла", зупинка наступу на Кривий Ріг та участь у звільненні правобережної Херсонщини.

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