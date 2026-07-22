"Без гучних обіцянок": Драпатий розкрив завдання, які отримав від Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим низку завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Драпатого.

"Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти", - зазначив Драпатий. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що президент поставив перед ним чіткі завдання: продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах;

планувати нові операції в тилу противника;

розвивати військо та технології в ньому;

нарощувати спроможності ЗСУ.