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Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду

20:22 24.07.2026 Пт
2 хв
Сирський дав напутнє слово новому військовому керівництву
aimg Валерія Абабіна
Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду Фото: екс-головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
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Драпатий уже офіційно очолив ЗСУ, а Скибюк - Генштаб. Передача повноважень відбулася сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних сил України нового Головнокомандувача ЗСУ.

Генерал-майора Михайла Драпатого - та нового начальника Генерального штабу - генерал-майора Ігоря Скибюка.

Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому.

Фото: Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому (t.me/osirskiy)

Колишній головнокомандувач ЗСУ звернувся до нового військового керівництва з побажаннями.

"Попереду - новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог", - зазначив Сирський.

Окремо він додав побажання, які стосуються стратегічної роботи армії.

"Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу", - підсумував Сирський.

Нагадаємо, 21 липня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, змінивши на цій посаді Олександра Сирського.

У день призначення Драпатий зробив свою першу заяву, у якій подякував Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська" і зазначив: "Я в ньому виріс".

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