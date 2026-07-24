Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду

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Драпатий уже офіційно очолив ЗСУ, а Скибюк - Генштаб. Передача повноважень відбулася сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, виконувач обов'язків Міністра оборони України Євгеній Хмара представив керівному складу Генерального штабу Збройних сил України нового Головнокомандувача ЗСУ. Генерал-майора Михайла Драпатого - та нового начальника Генерального штабу - генерал-майора Ігоря Скибюка. Під час церемонії Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому. Фото: Сирський офіційно передав повноваження головнокомандувача Драпатому (t.me/osirskiy) Колишній головнокомандувач ЗСУ звернувся до нового військового керівництва з побажаннями. "Попереду - новий етап. Бажаю новому військовому керівництву сил, витримки, мудрих рішень, єдності з військом та перемог", - зазначив Сирський. Окремо він додав побажання, які стосуються стратегічної роботи армії. "Нехай кожне рішення наближає Україну до миру, а кожен наказ береже життя наших воїнів і завдає нищівних втрат ворогу", - підсумував Сирський.