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В сети появились фейковые сообщения от имени Драпатого: Генштаб сделал заявление

15:23 26.07.2026 Вс
2 мин
Заявление Драпатого об аудите в ВСУ оказалось фейковым
aimg Татьяна Степанова
Фото: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Getty Images)

В воскресенье, 26 июля, в сети появилось сообщение от имени главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о якобы начале аудита в Вооруженных силах. Это оказалось фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Сегодня в СМИ и Telegram-каналах начали распространять новость со ссылкой на пост Драпатого в соцсети Х.

В заявлении говорилось, что Драпатый якобы начал аудит в ВСУ, чтобы "честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части".

"Неприкасаемых" не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребление - ответственность будут нести все", - говорилось в сообщении от имени главкома ВСУ.

Однако оказалось, что этот аккаунт является фейковым. В списке официальных аккаунтов Драпатого в соцсетях его нет.

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ опроверг фейковую информацию, которую распространили СМИ, и опубликовал настоящие аккаунты главкома в Facebook, X и Viber.

"Просим пользоваться исключительно проверенными источниками информации", - подчеркнули в командовании.

Драпатый – новый главком ВСУ

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ , сменив на этом посту Александра Сырского.

В тот же день Сырский передал должность Драпатому и заявил о "новом этапе" впереди.

Президент сразу же поставил перед новым главкомом ряд задач .

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