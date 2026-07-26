У мережі з’явилися фейкові повідомлення від імені Драпатого: Генштаб зробив заяву
У неділю, 26 липня, у мережі зявилося повідомленні від імені головнокомандувача ЗСУ Михала Драпатого про нібито початок аудиту в Збройних силах. Це виявилося фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Сьогодні у ЗМІ та Telegram-каналах почали поширювати новину з посиланням на пост Драпатого у соцмережі Х.
У заяві йшлося про те, що Драпатий нібито розпочав аудит у ЗСУ, щоб "чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині".
"Недоторканних" не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання - відповідальність нестимуть усі", - йшлося у повідомленні від імені головкома ЗСУ.
Однак виявилося, що цей акаунт є фейковим. У списку офіційних акаунтів Драпатого у соцмережах його немає.
Що кажуть у Генштабі
Генштаб ЗСУ спростував фейкову інформацію, яку поширили ЗМІ, та опублікував справжні акаунти головкома у Facebook, X та Viber.
"Просимо користуватися виключно перевіреними джерелами інформації", - наголосили у командуванні.
Драпатий - новий головком ЗСУ
Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, змінивши на цій посаді Олександра Сирського.
Того ж дня Сирський передав посаду Драпатому і заявив про "новий етап" попереду.
Президент одразу ж поставив перед новим головкомом низку завдань.