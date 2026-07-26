В сети появились фейковые сообщения от имени Драпатого: Генштаб сделал заявление

В воскресенье, 26 июля, в сети появилось сообщение от имени главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о якобы начале аудита в Вооруженных силах. Это оказалось фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Сегодня в СМИ и Telegram-каналах начали распространять новость со ссылкой на пост Драпатого в соцсети Х.

В заявлении говорилось, что Драпатый якобы начал аудит в ВСУ, чтобы "честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части".

"Неприкасаемых" не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребление - ответственность будут нести все", - говорилось в сообщении от имени главкома ВСУ.

Однако оказалось, что этот аккаунт является фейковым. В списке официальных аккаунтов Драпатого в соцсетях его нет.

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ опроверг фейковую информацию, которую распространили СМИ, и опубликовал настоящие аккаунты главкома в Facebook, X и Viber.

"Просим пользоваться исключительно проверенными источниками информации", - подчеркнули в командовании.