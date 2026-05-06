В Мережі повідомляють про вибухи біля будівлі ФСБ в окупованому Криму (відео)

У Мережі повідомляють, що в окупованому Криму стався вибух біля будівлі ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Точний час і обставини події наразі не встановлені. Інформація офіційно не підтверджена.
За даними з відкритих джерел, інцидент міг статися в місті Армянськ на півночі окупованого Криму. Втім, жодних деталей щодо перебігу подій наразі немає.
Паралельно підписники "Кримського вітру" зафіксували й іншу активність на півострові.
О 13:55 з аеродрому "Кача" зліт здійснив літак-амфібія Бе-12 - він пройшов над морем і взяв курс на Севастополь. У районі села Андреєвка під Севастополем також чули короткі черги, нібито з кулемета.
Нагадаємо, українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у Челябінській області - за 1700 км від кордону.
За підсумками дорозвідки підтверджено знищення щонайменше чотирьох одиниць авіатехніки.
Також ми писали, що Сили оборони України протягом 3 травня та в ніч на 4 травня завдали серії ударів по об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, під удар потрапили склади безпілотників у Донецьку та Кам'янці Запорізької області, а також польовий артилерійський склад у Луганській області.