В Сети сообщают о взрывах возле здания ФСБ в оккупированном Крыму (видео)

Что известно об инциденте

Точное время и обстоятельства происшествия пока не установлены. Информация официально не подтверждена.

По данным из открытых источников, инцидент мог произойти в городе Армянск на севере оккупированного Крыма. Впрочем, никаких деталей о ходе событий пока нет.

Активность на полуострове

Параллельно подписчики "Крымского ветра" зафиксировали и другую активность на полуострове.

В 13:55 с аэродрома "Кача" взлет совершил самолет-амфибия Бе-12 - он прошел над морем и взял курс на Севастополь. В районе села Андреевка под Севастополем также слышали короткие очереди, якобы из пулемета.

Напомним, украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинской области - в 1700 км от границы.