В Сети сообщают о взрывах возле здания ФСБ в оккупированном Крыму (видео)

В Сети сообщают, что в оккупированном Крыму произошел взрыв возле здания ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Точное время и обстоятельства происшествия пока не установлены. Информация официально не подтверждена.
По данным из открытых источников, инцидент мог произойти в городе Армянск на севере оккупированного Крыма. Впрочем, никаких деталей о ходе событий пока нет.
Параллельно подписчики "Крымского ветра" зафиксировали и другую активность на полуострове.
В 13:55 с аэродрома "Кача" взлет совершил самолет-амфибия Бе-12 - он прошел над морем и взял курс на Севастополь. В районе села Андреевка под Севастополем также слышали короткие очереди, якобы из пулемета.
Напомним, украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинской области - в 1700 км от границы.
По итогам доразведки подтверждено уничтожение по меньшей мере четырех единиц авиатехники.
Также мы писали, что Силы обороны Украины в течение 3 мая и в ночь на 4 мая нанесли серии ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.
В частности, под удар попали склады беспилотников в Донецке и Каменке Запорожской области, а также полевой артиллерийский склад в Луганской области.