RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Сети сообщают о взрывах возле здания ФСБ в оккупированном Крыму (видео)

16:13 06.05.2026 Ср
2 мин
Что известно о возможном прилете?
aimg Елена Чупровская
Фото: в сети пишут об ударе по объекту ФСБ в Армянске (Getty Images)

В Сети сообщают, что в оккупированном Крыму произошел взрыв возле здания ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также: "Эффект нефтяных капель": губернатор назвал пожар в Туапсе "психологической атакой"

Что известно об инциденте

Точное время и обстоятельства происшествия пока не установлены. Информация официально не подтверждена.

По данным из открытых источников, инцидент мог произойти в городе Армянск на севере оккупированного Крыма. Впрочем, никаких деталей о ходе событий пока нет.

Активность на полуострове

Параллельно подписчики "Крымского ветра" зафиксировали и другую активность на полуострове.

В 13:55 с аэродрома "Кача" взлет совершил самолет-амфибия Бе-12 - он прошел над морем и взял курс на Севастополь. В районе села Андреевка под Севастополем также слышали короткие очереди, якобы из пулемета.

Напомним, украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинской области - в 1700 км от границы.

По итогам доразведки подтверждено уничтожение по меньшей мере четырех единиц авиатехники.

Также мы писали, что Силы обороны Украины в течение 3 мая и в ночь на 4 мая нанесли серии ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

В частности, под удар попали склады беспилотников в Донецке и Каменке Запорожской области, а также полевой артиллерийский склад в Луганской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФСБКрымВзрыв