"Ефект нафтових крапель": губернатор назвав пожежу в Туапсе "психологічною атакою"

Краснодарський губернатор Веніамін Кондратьєв прокоментував ситуацію в Туапсе, заявивши, що ситуація "під повним контролем", а кадри масштабної пожежі є "психологічною атакою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кондратьєва, яке пізніше було видалене.

За його словами, жодних загроз немає, а є лише окремі осередки задимлення та локального горіння. Водночас Кондратьєв звинуватив Україну у застосуванні "підступної інноваційної тактики".

"Ми бачимо нову підступну інноваційну тактику ворога - вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", - заявив губернатор.

Він назвав це "ефектом нафтових крапель" і повідомив, що нібито при збиванні дронів мазут розпорошується і горить на землі.

Фото: скріншот з інтерв'ю Кондратьєва

"Створюється картинка, ніби щось горить серйозне, а насправді просто догоряють залишки ворожого палива", - нафантазував Кондратьєв.

Удари по Туапсе

Туапсинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом країни-агресорки на узбережжі Чорного моря. Його потужність становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Комплекс є важливим виробничим та логістичним вузлом, який забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.

Нагадаємо, 1 травня Сили оборони України завдали чергового удару по Туапсинському НПЗ Росії. На території підприємства після вибухів спалахнула масштабна пожежа.