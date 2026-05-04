Сили оборони вдарили по складах і ППО РФ на окупованих територіях

20:40 04.05.2026 Пн
2 хв
Які ще об’єкти росіян потрапили під приціл наших воїнів?
aimg Марія Науменко
Сили оборони вдарили по складах і ППО РФ на окупованих територіях Фото: український військовий оператор дрона на позиції (Getty Images)
Сили оборони України протягом 3 травня та в ніч на 4 травня завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, було уражено склади безпілотників у Донецьку та Кам’янці Запорізької області, а також пункт управління БПЛА у районі Новогродівки на Донеччині.

Крім того, українські військові завдали ударів по складу боєприпасів у Софіївці на окупованій частині Запорізької області, а також по складу пально-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів у районі Довжанська. У Луганській області уражено польовий артилерійський склад поблизу Новоселівки.

Окремо уточнено результати попередніх ударів. Зокрема, підтверджено ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" у районі Нового Світу на Донеччині та радіолокаційної станції П-18 "Терек" у Софіївці.

"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, минулого тижня українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у РФ. Цілі розташовані за 1700 км від кордону.

Також у Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі.

