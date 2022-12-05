У мережі повідомляють про перебої зі світлом у Молдові на тлі вибухів в Одесі

За їхньою інформацією, по всій країні спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

При цьому в Кишиневі у мешканців світло згасло на мить після падіння напруги. Також блимали включені лампочки.

Оновлено 15:01

У держкомпанії Moldelectrica попередили мешканців про порушення в електросистемі.

"Є ймовірність відключень світла", - додають представники компанії.