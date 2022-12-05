У мережі повідомляють про перебої зі світлом у Молдові на тлі вибухів в Одесі

У понеділок, 5 грудня, вдень у Молдові розпочалися перебої зі світлом після того, як в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їхньою інформацією, по всій країні спостерігаються перебої з подачею електроенергії.
При цьому в Кишиневі у мешканців світло згасло на мить після падіння напруги. Також блимали включені лампочки.
Оновлено 15:01
У держкомпанії Moldelectrica попередили мешканців про порушення в електросистемі.
"Є ймовірність відключень світла", - додають представники компанії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 5 грудня, російські окупанти запустили ракети по Україні.
В Одесі вдень місцеві жителі почули вибухи. Офіційні джерела поки що не повідомляли деталей події.
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