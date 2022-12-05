В сети сообщают о перебоях со светом в Молдове на фоне взрывов в Одессе

В понедельник, 5 декабря, днем в Молдове начались перебои со светом после того, как в Одессе прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По их информации, по всей стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
При этом в Кишиневе у жителей свет погас на мгновение после падения напряжения. Также мигали включенные лампочки.
Обновлено 15:01
В госкомпании Moldelectrica предупредили жителей о нарушениях в электросистеме.
"Есть вероятность отключений света", - добавляют представители компании.
Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты запустили ракеты по Украине.
В Одессе днем местные жители услышали взрывы. Официальные источники пока не сообщали деталей происшествия.
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