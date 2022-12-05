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В Одесі повідомляють про вибухи, над Миколаївською областю летять ракети

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 14:37
В Одесі повідомляють про вибухи, над Миколаївською областю летять ракети Фото: Віталій Кім повідомив про ракети у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Над Миколаївською областю помічені ворожі ракети. В Одесі повідомили про вибухи, після яких виникли проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Над нашою областю мінімум 3. Залишаємося в укриттях", - написав він і додав, що "+1 з моря".

Крім того, повідомляється про вибухи в Одесі та області. "Після вибуху в Одесі у багатьох районах міста пропало світло", - йдеться у повідомленні видання "Думская".

Нагадаємо, 5 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів.

У ряді областей України пролунали вибухи. Військові та керівники регіонів повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

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