В мережі повідомили про "приліт" по залізничній станції в Криму (фото)

"Приліт по станції Урожайна у селищі Червоногвардійське", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингового каналу, попередньо, є влучання по підстанції.

"Приліт у районі станції Урожайна, зважаючи на все, був точним", - додав "Кримський вітер".

Також опубліковані кадри з місця події. На фото видно залізничні колії з електропроводкою та стовпами, над якими підіймається густий чорний дим, що свідчить про масштабність вибухів.

Видно, що задимлення йде з боку залізничної інфраструктури, а сама місцевість оточена високими стовпами контактної мережі.

Тим часом у російському міноборони заявили, що протягом 7:00-7:30 ранку їхні системи ППО нібито знищили вісім безпілотників над Кримом.