В мережі повідомили про "приліт" по залізничній станції в Криму (фото)

Фото ілюстративне: в мережі повідомили про "приліт" по залізничній станції в Криму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Зранку 26 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи. Під ударом могла перебувати залізнична станція Урожайна у селищі Червоногвардійське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Приліт по станції Урожайна у селищі Червоногвардійське", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингового каналу, попередньо, є влучання по підстанції.

"Приліт у районі станції Урожайна, зважаючи на все, був точним", - додав "Кримський вітер".

Також опубліковані кадри з місця події. На фото видно залізничні колії з електропроводкою та стовпами, над якими підіймається густий чорний дим, що свідчить про масштабність вибухів.

Видно, що задимлення йде з боку залізничної інфраструктури, а сама місцевість оточена високими стовпами контактної мережі.

Тим часом у російському міноборони заявили, що протягом 7:00-7:30 ранку їхні системи ППО нібито знищили вісім безпілотників над Кримом.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Сили спеціальних операцій ЗС України успішно вразили рухомий склад окупантів із пально-мастильними матеріалами поблизу Джанкоя.

Як пояснили військові, спецоперація порушила логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Минулого місяця в окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронів. Після цього у мережі з'явилося фото ударного дрона, який, як стверджується, летів у бік аеродрому "Бельбек".

Ще раніше в тимчасово окупованому Криму також було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників та активну роботу російської ППО.

