В сети сообщили о "прилете" по железнодорожной станции в Крыму (фото)

Фото иллюстративное: в сети сообщили о "прилете" по железнодорожной станции в Крыму (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Прилет по станции Урожайная в поселке Красногвардейское", - говорится в сообщении.

По данным мониторингового канала, предварительно, есть попадание по подстанции.

"Прилет в районе станции Урожайная, судя по всему, был точным", - добавил "Крымский ветер".

Также опубликованы кадры с места происшествия. На фото видны железнодорожные пути с электропроводкой и столбами, над которыми поднимается густой черный дым, что свидетельствует о масштабности взрывов.

Видно, что задымление идет со стороны железнодорожной инфраструктуры, а сама местность окружена высокими столбами контактной сети.

Тем временем в российском минобороны заявили, что в течение 7:00-7:30 утра их системы ПВО якобы уничтожили восемь беспилотников над Крымом.

 

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 21 августа Силы специальных операций ВС Украины успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.

Как пояснили военные, спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

В прошлом месяце в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. После этого в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".

Еще раньше во временно оккупированном Крыму также была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

