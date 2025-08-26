В сети сообщили о "прилете" по железнодорожной станции в Крыму (фото)

"Прилет по станции Урожайная в поселке Красногвардейское", - говорится в сообщении.

По данным мониторингового канала, предварительно, есть попадание по подстанции.

"Прилет в районе станции Урожайная, судя по всему, был точным", - добавил "Крымский ветер".

Также опубликованы кадры с места происшествия. На фото видны железнодорожные пути с электропроводкой и столбами, над которыми поднимается густой черный дым, что свидетельствует о масштабности взрывов.

Видно, что задымление идет со стороны железнодорожной инфраструктуры, а сама местность окружена высокими столбами контактной сети.

Тем временем в российском минобороны заявили, что в течение 7:00-7:30 утра их системы ПВО якобы уничтожили восемь беспилотников над Крымом.