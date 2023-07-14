У мережі поширюють фото Пригожина у наметовому таборі. Він міг бути у Білорусі, - "Гаюн"
Фотографія лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у таборі, який схожий на той, що збудували для "вагнерівців" у Білорусі, може бути справжньою. У цей час Пригожин справді літав у країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Сьогодні вранці в мережі з'явилося фото людини, схожої на Пригожина, яка сидить у спідній білизні на ліжку в наметі.
Канал, який першим опублікував фотографію об 11:52, спочатку написав, що воно з'явилося в одному з чатів та "у метаданих оригінального фото дата зйомки 12 червня о 7:24 ранку". Але потім піст відредагували, і червень змінився на липень.
Якщо припустити, що фотографію зробили 12 липня о 7:24, то Пригожин справді ночував у таборі під Осиповичами.
Коли Пригожин прилетів до Білорусі?
11 липня "Гаюн" повідомляв, що борт лідера ПВК "Вагнера" втретє прилетів до Білорусі. Він приземлився на аеродромі Мачулищі о 19:40. О 20:05 з аеродрому в район Осиповичів полетіли два вертольоти - Мі-24 та Мі-8 ВПС РБ.
12 липня до району Осиповичів із Мачулищ знову літали вертольоти Мі-24 та Мі-8 ВПС РБ, які повернулися до Мачулищ о 14:27 та 14:30. А вже через 2 години та 20 хвилин із Мачулищ в Санкт-Петербург полетів борт Пригожина.
Тобто, якщо фотографію справді зробили 12 липня о 7:24, то це підтверджує, що Пригожин прилетів до Мачулищ увечері 11 липня, на гелікоптері був доставлений до наметового табору до села Цель, там переночував і полетів з Мачулищ наступного дня.
"Гаюн" зазначає, що на інших фото з наметового табору під Осиповичами також підлога покрита ДСП. Крім того, у наметах квадратні вікна з хрестоподібною перемичкою і також є намети білого кольору.
"Вагнерівці" навчають білоруських військових
Прес-служба Міноборони Білорусі також показала відео з табору під Осиповичами та повідомила, що там відбуваються заняття з підрозділами територіальних військ. Їх проводять найманці ПВК "Вагнера".
У відомстві заявили, що військові освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрілянини, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини.
"Вагнерівці" в Білорусі
Після того, як Пригожин закінчив свій бунт у Росії, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" поїде до Білорусі.
У Білорусі зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи з супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб. Табір може бути розбитий на приблизно 8 тисяч людей.
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