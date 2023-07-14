В сети распространяют фото Пригожина в палаточном лагере. Он мог быть в Беларуси, - "Гаюн"

Фотография лидера ПВК "Вагнера" Евгения Пригожина в лагере, который похож на тот, что построили для "вагнеровцев" в Беларуси, может быть настоящей. В это время Пригожин действительно летал в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн" .

Сегодня утром в сети появилось фото человека, похожего на Пригожина, который сидит в нижнем белье на кровати в палатке.

Канал, который первым опубликовал фотографию в 11:52, сначала написал, что оно появилось в одном из чатов и "в метаданных оригинального фото дата съемки 12 июня 7:24 утра". Но позже пост отредактировали, и июнь поменялся на июль.

Если предположить, что фотографию и вправду сделали 12 июля в 7:24, то Пригожин действительно ночевал в лагере под Осиповичами.

Когда Пригожин прилетел в Беларусь?

11 июля "Гаюн" сообщал, что борт лидера ПВК "Вагнера" в третий раз прилетел в Беларусь. Он приземлился на аэродроме Мачулищи в 19:40. В 20:05 с аэродрома в район Осиповичей улетели два вертолета - Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ.

12 июля в район Осиповичей из Мачулищей снова летали вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ, которые вернулись в Мачулищи в 14:27 и 14:30. А уже через 2 часа и 20 минут из Мачулищей в Санкт-Петербург улетел борт Пригожина.

То есть, если фотографию действительно сделали 12 июля в 7:24, то это подтверждает, что Пригожин прилетел в Мачулищи вечером 11 июля, на вертолете был доставлен в палаточный лагерь в деревню Цель, там переночевал и улетел из Мачулищей на следующий день.

"Гаюн" отмечает, что на других фото из палаточного лагеря под Осиповичами, также пол покрыт ДСП. Кроме того, в палатках квадратные окна с крестообразной перемычкой и также есть палатки белого цвета.

"Вагнеровцы" обучают белорусских военных

Пресс-служба Минобороны Беларуси также показала видео с лагеря под Осиповичами и сообщила, что там проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Их проводят наемники ЧВК "Вагнера".

В ведомстве заявили, что военные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После того как Пригожин закончил свое бунт в России, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" уедет в Беларусь

В Беларуси занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя по спутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит для примерно 8 тысяч человек.

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