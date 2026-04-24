Мережам АЗС дали 10 днів на встановлення "обґрунтованих" цін

"Зважаючи також на суспільний інтерес до зростання цін на нафтопродукти, крім розслідування справи АМКУ відслідковував та продовжує відслідковувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції", - зазначили у АМКУ.

У комітеті також зазначили, що зростання цін на нафтопродукти відбувалося на фоні стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику.

"У свою чергу конкуренція має спонукати суб’єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об’єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", - додали у комітеті.

Повідомляється, що АМКУ рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів.

"Рекомендації є обов’язковими для розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів. Такий термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку", - підкреслили у комітеті.