Mercedes-Benz буде випускати зброю, але за однієї умови, - гендиректор компанії

На думку гендиректора Оли Калленіуса, світ став більш непередбачуваним місцем, і абсолютно очевидно, що Європі потрібно посилити свій оборонний профіль

"Якщо ми зможемо зіграти в цьому позитивну роль, ми будемо готові це зробити", - сказав керівник Mercedes-Benz.

Калленіус розповів WSJ, що оборонні операції становитимуть "незначну частку" його бізнесу порівняно з виробництвом автомобілів, але додав, що це може бути "зростаюча ніша", яка може сприяти бізнес-результатам.

У матеріалі зазначається, що зараз німецькі автовиробники вивчають оборонну промисловість як потенційний шлях зростання, оскільки Європа збільшує військові витрати.

Наприклад, Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael щодо переведення свого заводу в Оснабрюку з виробництва автомобілів на виробництво протиракетної оборони, хоча німецький автовиробник заперечував плани виробляти зброю.