UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Mercedes-Benz буде випускати зброю, але за однієї умови, - гендиректор компанії

04:03 16.05.2026 Сб
2 хв
Автогігант готовий згадати старі часи та частково стати на "військові рейки", але тепер заради безпеки ЄС
aimg Пилип Бойко
Фото: офіс Mercedes-Benz (Getty Images)

Генеральний директор Mercedes-Benz підтвердив бажання автовиробника розпочати виробництво оборонної продукції. Проте це буде можливим, якщо відповідна пропозиція держави буде мати "діловий сенс".

На думку гендиректора Оли Калленіуса, світ став більш непередбачуваним місцем, і абсолютно очевидно, що Європі потрібно посилити свій оборонний профіль

"Якщо ми зможемо зіграти в цьому позитивну роль, ми будемо готові це зробити", - сказав керівник Mercedes-Benz.

Калленіус розповів WSJ, що оборонні операції становитимуть "незначну частку" його бізнесу порівняно з виробництвом автомобілів, але додав, що це може бути "зростаюча ніша", яка може сприяти бізнес-результатам.

У матеріалі зазначається, що зараз німецькі автовиробники вивчають оборонну промисловість як потенційний шлях зростання, оскільки Європа збільшує військові витрати.

Наприклад, Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael щодо переведення свого заводу в Оснабрюку з виробництва автомобілів на виробництво протиракетної оборони, хоча німецький автовиробник заперечував плани виробляти зброю.

Яка ситуація з європейським та світовим ВПК

Раніше у Пентагоні теж звучали плани залучити до виробництва зброї автогігантів Ford та GM. У США оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на оборонні замовлення.

Тим часом німецька Rheinmetall підсилюється у Чорному морі та купує корабельню в Румунії. Виробник зброї хоче будувати там військові кораблі.

Також у ЄС планують випускати власні ракети, щоб бути незалежними від США. Виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВПК