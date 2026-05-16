RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Mercedes-Benz будет выпускать оружие, но при одном условии, - гендиректор компании

04:03 16.05.2026 Сб
2 мин
Автогигант готов вспомнить старые времена и частично стать на "военные рельсы", но теперь ради безопасности ЕС
aimg Филипп Бойко
Фото: офис Mercedes-Benz (Getty Images)

Генеральный директор Mercedes-Benz подтвердил желание автопроизводителя начать производство оборонной продукции. Однако это будет возможным, если соответствующее предложение государства будет иметь "деловой смысл".

По мнению гендиректора Олы Каллениуса, мир стал более непредсказуемым местом, и совершенно очевидно, что Европе нужно усилить свой оборонный профиль

"Если мы сможем сыграть в этом положительную роль, мы будем готовы это сделать", - сказал руководитель Mercedes-Benz.

Каллениус рассказал WSJ, что оборонные операции будут составлять "незначительную долю" его бизнеса по сравнению с производством автомобилей, но добавил, что это может быть "растущая ниша", которая может способствовать бизнес-результатам.

В материале отмечается, что сейчас немецкие автопроизводители изучают оборонную промышленность как потенциальный путь роста, поскольку Европа увеличивает военные расходы.

Например, Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael о переводе своего завода в Оснабрюке с производства автомобилей на производство противоракетной обороны, хотя немецкий автопроизводитель отрицал планы производить оружие.

Какова ситуация с европейским и мировым ВПК

Ранее в Пентагоне тоже звучали планы привлечь к производству оружия автогигантов Ford и GM. В США оценивают, способны ли гражданские производители оперативно перейти на оборонные заказы.

Тем временем немецкая Rheinmetall усиливается в Черном море и покупает верфь в Румынии. Производитель оружия хочет строить там военные корабли.

Также в ЕС планируют выпускать собственные ракеты, чтобы быть независимыми от США. Производство планируют начать в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВПК