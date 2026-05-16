Mercedes-Benz будет выпускать оружие, но при одном условии, - гендиректор компании

По мнению гендиректора Олы Каллениуса, мир стал более непредсказуемым местом, и совершенно очевидно, что Европе нужно усилить свой оборонный профиль

"Если мы сможем сыграть в этом положительную роль, мы будем готовы это сделать", - сказал руководитель Mercedes-Benz.

Каллениус рассказал WSJ, что оборонные операции будут составлять "незначительную долю" его бизнеса по сравнению с производством автомобилей, но добавил, что это может быть "растущая ниша", которая может способствовать бизнес-результатам.

В материале отмечается, что сейчас немецкие автопроизводители изучают оборонную промышленность как потенциальный путь роста, поскольку Европа увеличивает военные расходы.

Например, Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael о переводе своего завода в Оснабрюке с производства автомобилей на производство противоракетной обороны, хотя немецкий автопроизводитель отрицал планы производить оружие.