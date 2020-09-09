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С мэрами будут проводить "индивидуальные беседы" за саботаж карантина, - источник

Автор: Владислав Красинский

Центральная власть рассматривает вариант более жесткой реакции за отказ регионов от выполнения условий карантина "красной зоны". В том числе с мэрами могут проводить "индивидуальные беседы".

Об это говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

"Возможно, даже специальная группа будет создана для таких бесед - из МВД и СБУ. Будут конкретные уголовные статьи применяться для особо ретивых. Все зависит от нарастания темпов заболеваемости", - сказал информированный собеседник РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента связывают нарушения карантина в "красной зоне" с приближением местных выборов.

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Напомним, ранее горсовет Тернополя отказался выполнять требования "красной зоны", полиция уже начала составлять админпротоколы за нарушения.

Также против выполнения требований карантина выступили в Ивано-Франковске, в городе разрешили открыть школы и детсады.

Кроме этого власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону".

Отметим, по состоянию на 7 сентября в "красную зону" входят три областных центра - Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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