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З мерами будуть проводити "індивідуальні бесіди" за саботаж карантину, - джерело

Автор: Владислав Красінський

Центральна влада розглядає варіант більш жорсткої реакції за відмову регіонів від виконання умов карантину "червоної зони". У тому числі з мерами можуть проводити індивідуальні бесіди".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

"Можливо, навіть спеціальна група буде створена для таких бесід - з МВС і СБУ. Будуть конкретні кримінальні статті застосовуватися для особливо завзятих. Все залежить від наростання темпів захворюваності", - сказав інформований співрозмовник РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента пов'язують порушення карантину в "червоній зоні" з наближенням місцевих виборів.

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Нагадаємо, раніше міськрада Тернополя відмовилася виконувати вимоги "червоної зони", поліція вже почала складати адмінпротоколи за порушення.

Також проти виконання вимог карантину виступили в Івано-Франківську, в місті дозволили відкрити школи і дитсадки.

Крім цього влада Івано-Франківська і Тернополя подали в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону".

Зазначимо, станом на 7 вересня в "червону зону" входять три обласних центри - Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

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