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Дети в Ивано-Франковске пойдут в школы с 14 сентября, несмотря на решение Киева, - мэр

Ивано-Франковск, Понедельник 07 сентября 2020 11:39
Дети в Ивано-Франковске пойдут в школы с 14 сентября, несмотря на решение Киева, - мэр
Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти. Город находится в "красной зоне" карантина.

Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

Оперативно о состоянии дел 7.09.2020

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

По его словам, дети пойдут в сады и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение.

"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не обжаловано. Поэтому с понедельника детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.

Отметим, если регион находится в "красной зоне", то дети переходят на дистанционное обучение.

Каждый четверг в Украине обновляют карантинные зоны, которые вступают в силу со следующего понедельника. Отметим, что Ивано-Франковск входит в "красную зону".

Напомним, в Ивано-Франковске продлили школьные каникулы из-за карантина до 11 сентября.

Ранее сообщалось, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.

Кроме того, на заседании внеочередной сессии Ивано-Франковского горсовета депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

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