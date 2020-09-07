В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирования. В "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.
Соответствующее решение приняло правительство.
В зону с самой сложной эпидемиологической ситуацией внесли:
Эти города и области входят в "красную зону", в которой запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.
В "оранжевую зону" попали такие города: Ужгород, Луцк, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Харьков, Бердичев, Коростень, Мукачево, Яремче, Березань, Ирпень, Фастов, Черноморск, Острог, Сумы, Славута, Новоднестровск, Нежин.
В ней запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений.
"Желтая зона": запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты. В нее попали города Киев, Луцк, Житомир, Борисполь, Одесса, Ровно, Сумы и Хмельницкий.
Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше, чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.
Напомним, по данным Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волне эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.
Отметим, что в Минобразования Украины хотят страховать учителей и учеников от коронавируса.