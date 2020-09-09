Выборы приближаются: в ОП отреагировали на нарушение карантина в "красной зоне"

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Офисе президента связывают нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов. Мэры некоторых городов пытаются играть с чувством усталости от карантина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, центральная власть не требует от регионов чего-то "чрезмерного или невыполнимого" для борьбы с эпидемией.

"Еще весной некоторые мэры, которые сейчас ведут себя особенно безответственно, пиарились на угрозе и призывали к жесткости карантинных ограничений. Теперь по мере приближения к местным выборам многие политики на местах пробуют играть с чувством усталости людей от карантина и препятствуют исполнению решений центральной власти, принятых в соответствии с рекомендациями инфекционистов", - сказал он.

Отметим, по состоянию на 7 сентября в "красной зоне" оказались сразу три областных центра - Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Как писало РБК-Украина, власти Тернополя отказались соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные "красной зоной", полиция уже начала составлять админпротоколы за нарушения.

Также против выполнения требований карантина выступили в Ивано-Франковске, горсовет разрешил открыть школы и детсады.

Кроме этого власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону".