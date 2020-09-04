Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону" карантина

Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com)

Городской совет Ивано-Франковска подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабинет министров Украины. В заявлении оспаривается попадание города в "красную зону" карантина.

Об этом на брифинге заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, в суд также планируют подать местные власти Тернополя, который также оказался в "красной зоне" карантина.

"Вчера мы подали исковое заявление на Кабинет министров в Окружной административный суд Киева. К нему присоединились не только города Ивано-Франковской области. Город Тернополь также подает в суд", - сообщил Марцинкив.

Оперативно про стан справ 04.09.2020 Опубліковано Русланом Марцінковим Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Напомним, вчера правительство Украины обновило карантинные зоны. В "красной зоне" оказались населенные пункты из семи областей, среди которых Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

Также РБК-Украина писало, что власти Ивано-Франковска хотят разрешить работу детских садов и школ с 13 сентября, несмотря на попадание в "красную зону".

Кроме этого сообщалось, что Тернополь отказался выполнять карантинные требования "красной зоны". При этом в полиции заявили, что готовы привлекать к ответственности в случае нарушения.