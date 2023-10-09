Мера Сум можуть відсторонити від посади

Зазначається, що прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум.

Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.

У чому підозрюють Лисенка

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Наступного дня мера Сум арештували з можливістю застави.

При цьому 6 жовтня Лисенка відпустили під заставу.

Більше про сумського мера та справу проти нього можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

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