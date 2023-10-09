UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мера Сум можуть відсторонити від посади

Фото: мер Сум Олександр Лисенко (facebook.com LisenkoOleksandr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, можуть відсторонити від посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Зазначається, що прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум.

Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково.

У чому підозрюють Лисенка

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Фігуранти справи "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Наступного дня мера Сум арештували з можливістю застави.

При цьому 6 жовтня Лисенка відпустили під заставу.

Більше про сумського мера та справу проти нього можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьСАПАнтікоррупційний суд