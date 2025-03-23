Мер Стамбула Імамоглоу закликав до масових протестів після арешту

Мер Стамбула Екрем Імамоглоу закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації.
Про це заявив мер Стамбула Екрем Імамоглоу у соцмережі X (Twitter), повідомляє РБК-Україна.
Екрем Імамоглоу, звернувся до громадян з посланням, закликаючи їх до активної боротьби за права та демократію в країні.
У своєму пості він заявив, що Туреччина прокинулася від "великої зради", вказуючи на судовий процес, який він назвав "повною позасудовою стратою".
Імамоглоу підкреслив важливість участі кожного громадянина в боротьбі за майбутнє Туреччини, особливо у контексті захисту прав нації та наступних поколінь.
Мер сказав громадянам "підняти свій голос, зустрівшись" на вулиці Стамбула Сарачхане та інших провінціях.
"Це день взяти на себе відповідальність проти тих, хто викрадає волю нації, і приєднатися до боротьби за права", - написав він.
19 березня в Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є основним політичним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Його підозрюють у корупції та пособництві терористичній організації - Робітничій партії Курдистану, хоча сам Імамоглу відкидає ці звинувачення.
Арешт політика спровокував масові протести в Стамбулі, Анкарі та інших містах країни. За добу під час протестів було затримано понад 300 осіб.
Влада попередила, що не дозволить виникнення хаосу та провокацій, а соціальна мережа Х (Twitter) заблокувала акаунти користувачів, які поширювали інформацію про акції протесту.
Засідання суду відбулося в неділю, 23 березня. Зранку Іммаглоу давав свідчення, його допит тривав близько двох годин.
Крім того, суд ухвалив рішення взяти мера Стамбула під варту на час досудового розслідування.
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