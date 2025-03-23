Мэр Стамбула Имамоглу призвал к массовым протестам после ареста

Экрем Имамоглу, обратился к гражданам с посланием, призывая их к активной борьбе за права и демократию в стране.

В своем посте он заявил, что Турция проснулась от "великого предательства", указывая на судебный процесс, который он назвал "полной внесудебной казнью".

Имамоглу подчеркнул важность участия каждого гражданина в борьбе за будущее Турции, особенно в контексте защиты прав нации и последующих поколений.

Мэр сказал гражданам "поднять свой голос, встретившись" на улице Стамбула в Сарачхане и других провинциях.

"Это день взять на себя ответственность против тех, кто похищает волю нации, и присоединиться к борьбе за права", - написал он.