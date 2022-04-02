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Мэр Рубежного уже во второй раз перешел на сторону оккупантов

Новина українською →
Рубежное, Суббота 02 апреля 2022 07:03
Мэр Рубежного уже во второй раз перешел на сторону оккупантов Фото: мэр Рубежного Сергей Хортив (facebook.com/Сергей Хортив)
Автор: Роман Мирончук

Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив уже во второй раз предал Украину и перешел на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Дениса Казанского в Facebook.

"Сергей Хортив, который в 2014 году поддерживал боевиков, но затем ушел от ответственности, снова перешел на сторону оккупантов. Теперь он взывает о "геноциде Донбасса" и "украинском нацизме", хотя до начала войны спокойно работал мэром и ни на какой геноцид не жаловался", - написал Казанский.

Он также опубликовал видео, на котором Хортив говорит, что российские военные якобы "пришли спасать детей, женщин и пожилых людей". При этом он заявляет, что в кровопролитии на территории Украины виноваты "Европа и Америка".

"Сегодня, если вы стоите ВСУ под автоматами, складывайте оружие и уходите. Нам не нужны такие "захисники". Это наша родина, наша земля. Мы ее восстановим, и мы здесь будем жить раз и навсегда", - заявил Хортив.

Российские СМИ сделали сюжет с Хортивом, в котором он говорит, что находится в подконтрольной "ЛНР" части города и планирует оставаться там, потому что "украинская сторона пыталась его убить".

Напомним, оккупанты из "Градов" обстреляли Горское Луганской области, в результате чего было разрушено несколько домов. Кроме того, одна женщина получила ранения.

Мы также писали о том, что в Луганской области оккупанты разрушили 18 жилых домов. Два человека погибли.

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