Оккупанты из "Градов" обстреляли Горское, есть раненая, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору Горского. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - сообщил он.

Напомним, сегодня стало известно, что число погибших в результате обстрела Николаевской ОГА возросло до 24 человек. Ракетный удар был нанесен еще 28 марта, спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.

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