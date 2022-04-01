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Оккупанты из "Градов" обстреляли Горское, есть раненая, - Гайдай

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Луганская область, Пятница 01 апреля 2022 09:23
Оккупанты из "Градов" обстреляли Горское, есть раненая, - Гайдай Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты обстреляли жилой сектор Горского (Луганская область) из реактивных систем залпового огня "Град". В результате обстрела ранена мирная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору Горского. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - сообщил он.

Напомним, сегодня стало известно, что число погибших в результате обстрела Николаевской ОГА возросло до 24 человек. Ракетный удар был нанесен еще 28 марта, спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.

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