Мер Рубіжного вже вдруге перейшов на бік окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Дениса Казанського в Facebook .

"Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на бік окупантів. Тепер він волає про "геноцид Донбасу" і "український нацизм", хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився", - написав Казанський.

Він також опублікував відео, на якому Хортів каже, що російські військові нібито "прийшли рятувати дітей, жінок і літніх людей". При цьому він заявляє, що в кровопролитті на території України винні "Європа і Америка".

"Сьогодні, якщо ви стоїте ЗСУ під автоматами, складайте зброю і йдіть. Нам не потрібні такі "захисники". Це наша батьківщина, наша земля. Ми її відновимо, і ми тут будемо жити раз і назавжди", - заявив Хортів.

Російські ЗМІ зробили сюжет з Хортівом, в якому він говорить, що знаходиться в підконтрольній "ЛНР" частині міста і планує залишатися там, тому що "українська сторона намагалася його вбити".