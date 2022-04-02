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Мер Рубіжного вже вдруге перейшов на бік окупантів

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Рубіжне, Субота 02 квітня 2022 07:03
Мер Рубіжного вже вдруге перейшов на бік окупантів Фото: мер Рубіжного Сергій Хортів (facebook.com/Сергей Хортів)
Автор: Роман Мирончук

Мер Рубіжного Луганської області Сергій Хортів вже вдруге зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Дениса Казанського в Facebook.

"Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на бік окупантів. Тепер він волає про "геноцид Донбасу" і "український нацизм", хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився", - написав Казанський.

Він також опублікував відео, на якому Хортів каже, що російські військові нібито "прийшли рятувати дітей, жінок і літніх людей". При цьому він заявляє, що в кровопролитті на території України винні "Європа і Америка".

"Сьогодні, якщо ви стоїте ЗСУ під автоматами, складайте зброю і йдіть. Нам не потрібні такі "захисники". Це наша батьківщина, наша земля. Ми її відновимо, і ми тут будемо жити раз і назавжди", - заявив Хортів.

Російські ЗМІ зробили сюжет з Хортівом, в якому він говорить, що знаходиться в підконтрольній "ЛНР" частині міста і планує залишатися там, тому що "українська сторона намагалася його вбити".

Нагадаємо, окупанти з "Градів" обстріляли Гірське Луганської області, внаслідок чого було зруйновано кілька будинків. Крім того, одна жінка отримала поранення.

Ми також писали про те, що в Луганській області окупанти зруйнували 18 житлових будинків. Двоє людей загинули.

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