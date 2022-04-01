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В Луганской области оккупанты разрушили 18 жилых домов, есть погибшие, - глава ОГА

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Пятница 01 апреля 2022 07:42
В Луганской области оккупанты разрушили 18 жилых домов, есть погибшие, - глава ОГА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные в очередной раз сильно обстреляли Луганскую область. В Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной и Ивановке повреждено 20 объектов. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека", - отметил Гайдай.

По его словам, без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск.

Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично.

В Луганской области оккупанты разрушили 18 жилых домов, есть погибшие, - глава ОГА

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: luhanskaVTSA)

Обесточены 767 трансформаторных подстанций - 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей Луганской области.

"Также 31 марта отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское", - добавил Гайдай.

В общей сложности военные ВСУ отбили 7 атак врага. Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника.

В Луганской области оккупанты разрушили 18 жилых домов, есть погибшие, - глава ОГА

ВСУ уничтожили технику врага (фото: luhanskaVTSA)

Напомним, что сегодня, 1 апреля, из Луганской и Донецкой областей отправляется 3 эвакуационных поезда.

Мы также писали о том, что Зеленский подписал указ об образовании двух военных администраций в Луганской области.

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