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Мер Москви поскаржився на десятки дронів, які летіли на столицю РФ: що відомо

01:12 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: російська МНС на виклику (Getty Images)

Мер Москви Сергій Собянін ввечері понеділка поскаржився на атаку дронів на російську столицю. За його словами, загалом було відбито атаку ніби-то 15 безпілоників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Собяніна в Telegram.

Згідно з його повідомленнями, російська протиповітряна система оборони знешкодила спочатку 10, а потім ще п'ять дронів, летівших на Москву.

"Сили ППО Міноборони збили десять безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють чспеціалісти екстрених служб", - написав Собянін.

РосЗМІ також сповістили, що три літаки, що летіли з Туреччини до Москви, розгорнулись над Литвою і почали повертатися назад через обмеження, що діють в аеропорту Внуково.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, днями Москва та область опинилися під атакою безпілотників і малих повітряних куль, у регіоні активно працювала система ППО.

В той же день, 9 жовтня, літак російського диктатора Володимира Путіна, на якому він повертався з Туркменістану, не зміг одразу приземлитися в Москві через загрозу дронів та був перенаправлений до Санкт-Петербурга.

Ще раніше, у ніч на 6 жовтня, Московську область атакували ударні дрони. Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

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