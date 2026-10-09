Москву атакують дрони та повітряні кулі, працює ППО, - ЗМІ

Москва та область опинилися під атакою безпілотників і малих повітряних куль. У регіоні активно працювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Запровадження цього режиму передбачає тимчасову заборону на виліт та прийом цивільних літаків.

Через повітряну загрозу Росавіація запровадила спеціальний план "Ковер" у всіх чотирьох головних аеропортах московського авіавузла - "Внуково", "Домодєдово", "Жуковському" та "Шереметьєво".

За даними моніторингових каналів, для атаки використовувалися як безпілотні літальні апарати, так і малі повітряні кулі (МВШ).

Зокрема, про роботу ППО та вибухи повідомляли жителі Капотні, Кузьминок, Любліно, Мар’їно, Царицино, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильників та Нагатинського Затону.

Нагадаємо, росіяни вже не вперше стикаються з повітряними загрозами у столичній області. Зокрема, у ніч на 6 жовтня Московську область атакували ударні безпілотники.

Тоді БПЛА заходили на цілі одразу з кількох напрямків, а під ударом опинився Московський НПЗ у Капотні - один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Крім того, під час масованого нальоту 20 вересня російська влада навмисно приховала атаку дронів від цивільних. Жителів Москви не попереджали про небезпеку ані сиренами, ані SMS-сповіщеннями.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), це було зроблено для того, щоб не зірвати явку на "виборах".