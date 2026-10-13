Мэр Москвы пожаловался на десятки дронов, летевших на столицу РФ: что известно

Согласно его сообщениям, российская противовоздушная система обороны обезвредила сначала 10, а затем еще пять дронов, летевших на Москву.

"Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

РосСМИ также известили, что три самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться назад из-за действующих в аэропорту Внуково ограничений.