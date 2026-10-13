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Мэр Москвы пожаловался на десятки дронов, летевших на столицу РФ: что известно

01:12 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: российская МЧС на вызове (Getty Images)

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером понедельника пожаловался на атаку дронов на российскую столицу. По его словам, всего была отбита атака якобы 15 беспилоников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Собянина в Telegram.

Согласно его сообщениям, российская противовоздушная система обороны обезвредила сначала 10, а затем еще пять дронов, летевших на Москву.

"Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

РосСМИ также известили, что три самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться назад из-за действующих в аэропорту Внуково ограничений.

Атаки дронов на Москву.

Напомним, что на днях Москва и область оказались под атакой беспилотников и малых воздушных шаров, в регионе активно работала система ПВО.

В тот же день, 9 октября, самолет российского диктатора Владимира Путина, на котором он возвращался из Туркменистана, не смог сразу приземлиться в Москве из-за угрозы дронов и был перенаправлен в Санкт-Петербург.

Еще раньше, в ночь на 6 октября, Московскую область атаковали ударные дроны. Под удар, по всей вероятности, попал Московский НПЗ в Капотне, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

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