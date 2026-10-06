Дрони атакують Москву з різних напрямків: під ударом, ймовірно, НПЗ у Капотні

У ніч на 6 жовтня Московську область атакували ударні дрони. Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.

Безпілотники заходили в Московський регіон одночасно з кількох напрямків. Близько третьої ночі вибухи все ще тривали.

Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він забезпечує близько 40% паливного ринку Москви, тож перебої в його роботі можуть позначитися на постачанні пального в російську столицю.

Ще одна ціль атаки знаходиться поблизу селища Володарського та села Константиново в Московській області. Після удару там спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".

За даними моніторингових каналів, це найбільша нафтобаза в московському регіоні та диспетчерський пункт, через який проходять магістральні нафтопродуктопроводи.

Офіційних даних про наслідки атаки поки немає.