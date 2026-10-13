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Мэр Москвы пожаловался на десятки дронов, летевших на столицу РФ: что известно

01:12 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Мэр Москвы пожаловался на десятки дронов, летевших на столицу РФ: что известно Фото: российская МЧС на вызове (Getty Images)
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Мэр Москвы Сергей Собянин вечером понедельника пожаловался на атаку дронов на российскую столицу. По его словам, всего была отбита атака якобы 15 беспилоников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Собянина в Telegram.

Согласно его сообщениям, российская противовоздушная система обороны обезвредила сначала 10, а затем еще пять дронов, летевших на Москву.

"Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

РосСМИ также известили, что три самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться назад из-за действующих в аэропорту Внуково ограничений.

Атаки дронов на Москву.

Напомним, что на днях Москва и область оказались под атакой беспилотников и малых воздушных шаров, в регионе активно работала система ПВО.

В тот же день, 9 октября, самолет российского диктатора Владимира Путина, на котором он возвращался из Туркменистана, не смог сразу приземлиться в Москве из-за угрозы дронов и был перенаправлен в Санкт-Петербург.

Еще раньше, в ночь на 6 октября, Московскую область атаковали ударные дроны. Под удар, по всей вероятности, попал Московский НПЗ в Капотне, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

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