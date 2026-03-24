Удар по історичному центру Львова: Україна вимагає від ЮНЕСКО реакції на злочин РФ

Сьогодні, 24 березня, РФ завдала ударів по центральній частині Львова - було завдано шкоди об’єктам спадщини ЮНЕСКО. Україна вимагає від директора організації реакції на цей злочин окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Росія жорстоко обстріляла центральну частину Львова - міста, що має виняткову культурну цінність і входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - зазначив міністр.

Він також зауважив, що було завдано шкоди об’єктам Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і додав, що був обстріляний не лише центр, а й житлові райони Львова.

"Я закликаю Генерального директора ЮНЕСКО негайно та найрішучіше відреагувати на цей злочин", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що Україна використає всі наявні механізми для захисту своєї культурної спадщини та забезпечення притягнення винних до відповідальності. Він також закликав покарати Росію за порушення міжнародного права.

"Росія робить саме те, що робить іранський режим на Близькому Сході, але посеред Європи. Росія підтверджує свій статус терористичної держави. І саме так з нею й треба поводитися - через силу, а не слабкість, та посилення тиску на всіх фронтах", - заявив Сибіга.

Що передувало

Сьогодні російські окупанти завдали ударів дронами по центру Львова. Внаслідок удару постраждали спадщина ЮНЕСКО та житлові будинки. Також на одній з вулиць впали уламки збитого безпілотника.

Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що в лікарнях міста вже 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.

Удар по Україні 24 березня

Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням 426 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 дронів.