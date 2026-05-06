Мер Чорноморська йде до ЗСУ: Гуляєв пояснив рішення та чи залишить він посаду

20:16 06.05.2026 Ср
2 хв
Василь Гуляєв поєднає військову службу з формальним збереженням посади мера
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв (facebook.com/vasilgulyaev)

Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв вирішив долучитися до лав Збройних сил України. Водночас залишати посаду мера він не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення посадовця у Facebook.

Головне:

  • Рішення про службу: Міський голова Чорноморська Василь Гуляєв прийняв особисте рішення долучитися до лав Збройних сил України.
  • Збереження посади: Посадовець не планує залишати посаду мера; на час служби вона залишатиметься за ним.
  • Спростування чуток: Гуляєв наголосив, що його рішення не пов’язане з тиском, і заперечив інформацію про звільнення чи спроби уникнути відповідальності.
  • Подальші плани: Після завершення контракту або повернення зі служби він має намір знову повноцінно виконувати свої обов’язки у місті.
  • Досвід посадовця: Василь Гуляєв очолює Чорноморськ із 2020 року.

Що відомо про рішення

Гуляєв заявив, що його рішення є особистим і не пов’язане з будь-якими обставинами чи тиском. Він також спростував чутки про нібито звільнення або спроби уникнути відповідальності.

За його словами, на час служби в ЗСУ посада міського голови залишатиметься за ним. Після завершення контракту або повернення зі служби він планує знову виконувати свої обов’язки у місті.

Посадовець подякував обласній та районній владі, а також мешканцям громади за підтримку. Окремо він звернувся до українських військових із побажанням повернутися додому живими.

Гуляєв висловив упевненість у перемозі України та зазначив, що після війни Чорноморськ зможе розвиватися ще активніше.

Хто такий Василь Гуляєв

Василь Гуляєв народився у 1963 році в Одеській області. Має досвід служби в армії, працював у різних сферах, зокрема займався підприємницькою діяльністю.

У 2006-2014 роках очолював Молодіжненську сільську раду, згодом був народним депутатом VIII скликання. У 2020 році його обрали міським головою Чорноморська.

Раніше РБК-Україна писало, що колишній прокурор, журналіст, ведучий та інтерв'юєр Сергій Іванов оголосив про мобілізацію до ЗСУ. Він повідомив, що завершив базову військову підготовку. Він показав фото у формі, розповів про службу та зазначив, що долучиться до одного з підрозділів української армії, але деталей не розкрив.

Також цьогоріч до лав ЗСУ долучився актор Дикого театру Петро Крилов.

