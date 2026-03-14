Переможець "МастерШеф-16" мобілізувався до ЗСУ: "Не моя стихія, але я тут"
Переможець 16 сезону "МастерШеф" Олександр Зубко зізнався, куди зник після шоу. Як з'ясувалося, життя кулінара зазнало кардинальних змін - він вступив до лав ЗСУ.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Олександра.
Що відомо про мобілізацію переможця "МастерШеф-16"
Зубков вийшов на зв'язок, опублікувавши фото у формі. У дописі він пояснив, що відтепер є військовослужбовцем.
"Друзі, настав час розповісти, де я пропав. Після фіналу Мастер Шеф, який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я став до лав ЗСУ", - написав він.
Олександр вже пройшов військові навчання. За його словами, це був абсолютно новий досвід.
"Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", - зазначив він.
Наостанок тепер вже військовий подякував за підтримку своїм прихильникам.
"Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива. Слава Україні!" - сказав він.
Зірка "МастерШеф" долучився до ЗСУ (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)
Як відреагували в мережі
Підписники та колеги побажали Олександру сил та наснаги у новому етапі життя.
- "Трошки не так уявляла ваш шлях".
- "Ого. Скільки у тебе поворотів у житті. Етап за етапом. Бажаю стійкості і сил на кожен з них".
- "Підтримую на будь-якому шляху".
- "Саша, бережи себе, хай все буде добре".
- "Саша, ви наш вінницький герой, бережіть себе".
- "Дякую за захист! Бажаю зберегти ваш неймовірний кулінарний талант".
Що відомо про Олександра Зубка
Переможець "МастерШеф" родом з невеликого села біля Вінниці. З дитинства він допомагав батькам на кухні, де й відкрив у собі любов до кулінарії.
Згодом його захопленням стала кондитерська справа. До участі у телешоу він готував торти на замовлення.
Після перемоги у проєкті кулінар також отримав можливість пройти практику в ресторані Ектора Хіменеса-Браво. Крім того, мріяв відкрити власну кондитерську.
Олександр Зубко став військовим (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)