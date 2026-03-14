ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Переможець "МастерШеф-16" мобілізувався до ЗСУ: "Не моя стихія, але я тут"

15:09 14.03.2026 Сб
2 хв
Олександр Зубко показався у військовій формі та розповів про зміни у житті
aimg Сюзанна Аль Маріді
Переможець "МастерШеф-16" мобілізувався до ЗСУ: "Не моя стихія, але я тут" Олександр Зубко (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Переможець 16 сезону "МастерШеф" Олександр Зубко зізнався, куди зник після шоу. Як з'ясувалося, життя кулінара зазнало кардинальних змін - він вступив до лав ЗСУ.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Олександра.

Що відомо про мобілізацію переможця "МастерШеф-16"

Зубков вийшов на зв'язок, опублікувавши фото у формі. У дописі він пояснив, що відтепер є військовослужбовцем.

"Друзі, настав час розповісти, де я пропав. Після фіналу Мастер Шеф, який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я став до лав ЗСУ", - написав він.

Олександр вже пройшов військові навчання. За його словами, це був абсолютно новий досвід.

"Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут", - зазначив він.

Наостанок тепер вже військовий подякував за підтримку своїм прихильникам.

"Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива. Слава Україні!" - сказав він.

Переможець &quot;МастерШеф-16&quot; мобілізувався до ЗСУ: &quot;Не моя стихія, але я тут&quot;Зірка "МастерШеф" долучився до ЗСУ (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Як відреагували в мережі

Підписники та колеги побажали Олександру сил та наснаги у новому етапі життя.

  • "Трошки не так уявляла ваш шлях".
  • "Ого. Скільки у тебе поворотів у житті. Етап за етапом. Бажаю стійкості і сил на кожен з них".
  • "Підтримую на будь-якому шляху".
  • "Саша, бережи себе, хай все буде добре".
  • "Саша, ви наш вінницький герой, бережіть себе".
  • "Дякую за захист! Бажаю зберегти ваш неймовірний кулінарний талант".

Що відомо про Олександра Зубка

Переможець "МастерШеф" родом з невеликого села біля Вінниці. З дитинства він допомагав батькам на кухні, де й відкрив у собі любов до кулінарії.

Згодом його захопленням стала кондитерська справа. До участі у телешоу він готував торти на замовлення.

Після перемоги у проєкті кулінар також отримав можливість пройти практику в ресторані Ектора Хіменеса-Браво. Крім того, мріяв відкрити власну кондитерську.

Переможець &quot;МастерШеф-16&quot; мобілізувався до ЗСУ: &quot;Не моя стихія, але я тут&quot;Олександр Зубко став військовим (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МастерШеф Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Аналітика
