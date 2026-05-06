Мэр Черноморска уходит в ВСУ: Гуляев объяснил решение и оставит ли он должность

Городской голова Черноморска Одесской области Василий Гуляев решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В то же время покидать пост мэра он не планирует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение чиновника в Facebook.
Гуляев заявил, что его решение является личным и не связано с какими-либо обстоятельствами или давлением. Он также опроверг слухи о якобы увольнении или попытках избежать ответственности.
По его словам, на время службы в ВСУ должность городского головы будет оставаться за ним. После завершения контракта или возвращения со службы он планирует снова выполнять свои обязанности в городе.
Чиновник поблагодарил областную и районную власть, а также жителей громады за поддержку. Отдельно он обратился к украинским военным с пожеланием вернуться домой живыми.
Гуляев выразил уверенность в победе Украины и отметил, что после войны Черноморск сможет развиваться еще активнее.
Василий Гуляев родился в 1963 году в Одесской области. Имеет опыт службы в армии, работал в различных сферах, в частности занимался предпринимательской деятельностью.
В 2006-2014 годах возглавлял Молодежненский сельский совет, впоследствии был народным депутатом VIII созыва. В 2020 году его избрали городским головой Черноморска.
