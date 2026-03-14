"Завершив БЗВП". Сергій Іванов долучився до ЗСУ (фото)

Колишній прокурор, журналіст, ведучий та інтерв'юєр Сергій Іванов в День українського добровольця оголосив про мобілізацію. Він опублікував фото у формі та поділився деталями служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Іванова.

Що сказав Іванов про мобілізацію

Ведучий повідомив, що 14 березня завершив базову військову підготовку. Далі він планує воювати "в одному зі звитяжних підрозділів ЗСУ".

"Сьогодні День українського добровольця. Багато років я вітаю причетних до цього свята друзів. Багатьох з них ви бачили в моєму проєкті "Антиподи", для багатьох ми закривали збори, купували автівки, дрони та безліч інших потрібних речей. І так сталося, що саме сьогодні я завершив БЗВП", - написав він.

Конкретну назву підрозділу Іванов розкривати не став, але зізнався, що долучився до нього ще на початку цього року.

"Моя підтримка ЗСУ з часом трансформувалася у безпосередню участь. Велика честь для мене бути разом зі всіма цими достойними людьми", - додав він.

Ведучий також пояснив, чому довго не розповідав про мобілізацію.

"Це було моє свідоме рішення, плюс атмосфера проходження БЗВП у лютому місяці в палатках при -20 - напевно, мій найбільш неординарний досвід за останні роки. Але в таких умовах починаєш краще розуміти людей та реальність", - сказав він.

Сергій Іванов пройшов БЗВП (фото: instagram.com/applecrysis_ua)

Хто такий Сергій Іванов

Журналісту 49 років. Він народився в місті Зимогір'я Луганської області. Колись працював прокурором, а нині є журналістом, інтерв'юєром та ведучим, зокрема останні роки працює на YouTube-каналі "Ісландія".

Його також називають політтехнологом, як і колегу Володимира Петрова, який є власником каналу. Через свої висловлювання вони періодично зіштовхуються з критикою в мережі. Був і скандал з образами на адресу Аліни Доротюк.

Як відомо, Сергій є батьком двох синів, один з яких народився минулого року.

Також у січні 2026 року народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на "обізнані джерела" заявляв, що у Іванова начебто є бронь до червня 2026 року від компанії "Стартрек Індастріс" - підрянкика "Енергоатаму".