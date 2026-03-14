ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Завершив БЗВП". Сергій Іванов долучився до ЗСУ (фото)

17:29 14.03.2026 Сб
2 хв
Ведучий YouTube-каналу "Ісландія" показався у військовій формі та розкрив деталі мобілізації
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Завершив БЗВП". Сергій Іванов долучився до ЗСУ (фото) Сергій Іванов (фото: instagram.com/applecrysis_ua)

Колишній прокурор, журналіст, ведучий та інтерв'юєр Сергій Іванов в День українського добровольця оголосив про мобілізацію. Він опублікував фото у формі та поділився деталями служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Іванова.

Більше цікавого: Переможець "МастерШеф-16" мобілізувався до ЗСУ

Що сказав Іванов про мобілізацію

Ведучий повідомив, що 14 березня завершив базову військову підготовку. Далі він планує воювати "в одному зі звитяжних підрозділів ЗСУ".

"Сьогодні День українського добровольця. Багато років я вітаю причетних до цього свята друзів. Багатьох з них ви бачили в моєму проєкті "Антиподи", для багатьох ми закривали збори, купували автівки, дрони та безліч інших потрібних речей. І так сталося, що саме сьогодні я завершив БЗВП", - написав він.

Конкретну назву підрозділу Іванов розкривати не став, але зізнався, що долучився до нього ще на початку цього року.

"Моя підтримка ЗСУ з часом трансформувалася у безпосередню участь. Велика честь для мене бути разом зі всіма цими достойними людьми", - додав він.

Ведучий також пояснив, чому довго не розповідав про мобілізацію.

"Це було моє свідоме рішення, плюс атмосфера проходження БЗВП у лютому місяці в палатках при -20 - напевно, мій найбільш неординарний досвід за останні роки. Але в таких умовах починаєш краще розуміти людей та реальність", - сказав він.

Сергій Іванов пройшов БЗВП (фото: instagram.com/applecrysis_ua)

Хто такий Сергій Іванов

Журналісту 49 років. Він народився в місті Зимогір'я Луганської області. Колись працював прокурором, а нині є журналістом, інтерв'юєром та ведучим, зокрема останні роки працює на YouTube-каналі "Ісландія".

Його також називають політтехнологом, як і колегу Володимира Петрова, який є власником каналу. Через свої висловлювання вони періодично зіштовхуються з критикою в мережі. Був і скандал з образами на адресу Аліни Доротюк.

Як відомо, Сергій є батьком двох синів, один з яких народився минулого року.

Також у січні 2026 року народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на "обізнані джерела" заявляв, що у Іванова начебто є бронь до червня 2026 року від компанії "Стартрек Індастріс" - підрянкика "Енергоатаму".

Ще більше цікавого:

Павло Гоц з NAZVA розповів про службу

Де служить зірка "Ебаут" Наті Гресько

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком