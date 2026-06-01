Менше перевірок і зайвих функцій: уряд розпочав реформу Держпраці

Уряд схвалив перший практичний крок у реформі Державної служби України з питань праці. Кабмін оновив положення про Держпраці, прибравши частину дубльованих і застарілих функцій та визначивши нові пріоритети роботи відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет Міністрів.
Головне:
Ухвалена постанова визначає, які повноваження мають залишитися за Держпраці як органом державного нагляду у сфері праці та охорони праці, а які більше не належать до її основних завдань.
Зокрема, зі сфери відповідальності служби вилучаються окремі питання, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, функціонуванням ринку природного газу, контролем за рекламою послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.
В уряді пояснюють, що такі зміни мають усунути дублювання повноважень з іншими центральними органами виконавчої влади та зробити роботу служби більш зрозумілою.
Постанова також передбачає оптимізацію низки технічних і бюрократичних процедур, які зараз перебувають у віданні Держпраці.
Йдеться, зокрема, про експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, державну експертизу умов праці, технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки та експертизу окремої проєктної документації.
У Мінекономіки зазначають, що такі функції не відповідають оновленій моделі роботи служби та створюють зайве адміністративне навантаження.
Одночасно з переглядом функцій Держпраці отримає нові соціально важливі повноваження.
Зокрема, служба контролюватиме виконання нормативів і квот щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, братиме участь в оцінюванні підприємств для отримання державної підтримки та долучатиметься до процедур компенсації роботодавцям витрат на створення доступних і безпечних умов праці.
''Комплексна реформа Держпраці, яку ми починаємо цим кроком, має забезпечити прозорість, ефективність і людиноцентричність роботи цієї інспекції – як для роботодавців, так і для працівників'', – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.
Після ухвалення постанови Мінекономіки підготує необхідні зміни до підзаконних актів для впровадження оновлених повноважень служби.
Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці. Планується поступово перевести ключові процедури в електронний формат, спростити взаємодію роботодавців і працівників із державою та підвищити прозорість роботи служби.
У підсумку уряд розраховує створити сучасну інституцію з чітким розподілом повноважень, ризик-орієнтованим підходом до перевірок і цифровими сервісами, які відповідатимуть практикам країн Європейського Союзу.